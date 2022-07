"La miercuri asteapta": Atunci vine Posta la Dacia

Potrivit localnicilor, in satul Dacia (comuna Jibert), de langa Viscri (comuna Bunesti) nu exista factor postal. Varstnicii sunt chemati miercurea, in fata Caminului Cultural, pentru a-si primi banii de pensii. Este momentul in care ajunge masina Postei Romane in zona, doar ca nimeni nu stie sa le spuna la ce ora vine sau daca factorul postal are la el sau nu banii lor de pensii. Pe principiul "daca nu e miercurea aceasta, e miercurea cealalta. Mai rau decat atat: daca e vreo scrisoare sau ... citeste toata stirea