La miezul noptii au chemat Politia: mama si fiica batute, agresorul evacuat cu "bratara", din casa

In noaptea de luni spre marti, 11/12 martie, in jurul orei 0.00, politistii de la Sectia 1 Brasov au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca ar fi fost agresata fizic de catre sotul sau."In urma unor discutii in contradictoriu, persoana vatamata ar fi fost lovita cu palma de sotul sau, un barbat de 47 de ani. Cu scopul de a aplana discutiile, in conflictul celor doi ar fi intervenit si fiica majora a acestora, care, de asemenea, ar fi fost agresata de barbat, fiind imbrancita. ... citește toată știrea