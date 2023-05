Politistii brasoveni efectueaza acte de urmarire penala dupa ce, luni, 15 mai, au identificat in trafic un conducator auto care nu detinea permis de conducere. In jurul orei 0.00, acestia au oprit in localitatea Zizin un autovehicul, la volanul caruia se afla un tanar, in varsta de 20 de ani, care nu a putut prezenta pentru control permisul de conducere. Interogarile pe care politistii le-au efectuat in bazele de date, au ... citeste toata stirea