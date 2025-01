La miezul noptii, s-au dus sa sparga scoala

Planul a doi indivizi a fost stricat de angajatiiunei firme de paza din Fagaras. Cei doi, o femeie de 29 de ani si un barbat de 35 de ani, au vrut sa dea spargerea unei scoli din municipiu. Insa au fost prinsi in flagrant de unechipaj al unei firme de paza si predati Politiei Nationale.Totul s-a intamplat sambata 18 ianuarie, in jurul orei 23.30. Cei doi fagaraseni au spart un geam al Scolii Generale nr. 3 din Combinat, au intrat in holul principal si au smuls sistemul de alarma,fara sa stie ... citește toată știrea