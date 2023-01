La multi ani, 2023! De Anul Nou se face trecerea de la vechi la nou

Anul Nou, denumit si Sanvasaiu sau Craciunul Mic este pentru romani o sarbatoare laica, cu foarte putine conotatii religioase, care marcheaza noul an civil. Celebrarea inceputului unui nou an are o vechime de peste 4000 de ani. Astfel, in jurul anului 2000 i.Hr., vechii babilonieni sarbatoreau Anul Nou in momentul aparitiei lunii noi dupa echinoctiul de primavara, care cadea de regula in perioada 23-25 martie, dupa actualul calendar si care coincidea cu inceperea anotimpului renasterii, al ... citeste toata stirea