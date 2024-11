La multi ani de Mihail si Gavril!

Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste astazi pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cei mai cunoscuti in traditia bisericii, ei fiind totodata si patroni spirituali ai Jandarmeriei Romane.In aceasta zi, de fapt, sunt praznuiti toti ingerii si arhanghelii, numele sarbatorii fiind Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril.Sarbatoarea religioasa are conotatii deosebite pentru toti jandarmii romani, care, asemenea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, cei care lupta in oastea cereasca ... citește toată știrea