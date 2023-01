La multi ani de Sfantul Vasile!

Sfantul Vasile, unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari, considerat pazitor de duhuri rele, este serbat in prima zi din noul an, cand, potrivit traditiei, daca ninge, anul va fi unul imbelsugat, iar daca este senin si geros, oamenii vor fi sanatosi.Sfantul Vasile cel Mare a trait intre anii 330 si 379, in vremea imparatului Constantin. Sfantul Vasile s-a nascut in Cezareea Capadociei, din parinti credinciosi si instariti, Emilia si Vasile, tatal sau fiind dascal in cetate. ... citeste toata stirea