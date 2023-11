Opera Brasov implineste astazi 7 decenii de activitate. Institutia brasoveana a fost infiintata in anul 1953, prin decizia Sfatului Popular Regional nr. 54088, sub denumirea de Teatrul Muzical, avand sediul in Brasov, str. Operetei nr. 51. In decursul celor 70 de ani de existenta, denumirea institutiei a cunoscut o serie de modificari. Astfel, incepand cu luna aprilie 1996, denumirea se schimba in Teatrul Liric Brasov, iar din iulie 2001, institutia se transforma in Opera Brasov.Institutia ... citeste toata stirea