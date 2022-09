La multi ani, pompierilor, eroi discreti ai zilelor noastre!

Azi, 13 septembrie, sarbatorim Ziua Pompierilor din Romania si implinirea a 174 de ani de la batalia din Dealu Spirii, moment istoric ce evoca sacrificiul ostasilor pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu. In anul 1848, acestia au scris o pagina de devotament si demnitate nationala. Lupta din Dealu Spirii a ramas consemnata in istorie ca un act eroic al pompierilor militari in apararea revolutiei si o afirmare patriotica a calitatilor morale si de lupta ale ostasilor tinerei armate romane. ... citeste toata stirea