"La multi ani, Romania! La multi ani, Brasov!": Parada militara si retragere cu torte, de Ziua Nationala a Romaniei

Ca in fiecare an, Brasovul va sarbatori Ziua Nationala a Romaniei printr-o parada militara si un ceremonial religios, ce va avea loc pe Bulevardul Eroilor. Manifestarile vor incepe la ora 12.00. In plus, seara, dupa mai multi ani de pauza, brasovenii vor avea ocazia de a-i vedea pe militari cum se retrag cu tortele.Ceremoniile de pe Bulevardul Eroilor vor incepe cu intampinarea prefectului judetului Brasov, apoi va fi intonat Imnul National al Romaniei si se va desfasura slujba religioasa. Va ... citeste toata stirea