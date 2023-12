Ziua nationala a Romaniei a fost intre 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, intre 1948-1989 ziua de 23 august. Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de presedintele Ion Iliescu si publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 Decembrie a fost adoptata ca zi nationala si sarbatoare publica in Romania.Aceasta prevedere a fost reluata de Constitutia Romaniei din 1991, articolul 12, alineatul 2. Opozitia anticomunista din Romania a pledat in 1990 pentru adoptarea zilei ... citeste toata stirea