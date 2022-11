La multi ani, tuturor studentilor! Cu visuri indraznete si liberi in gandire

In fiecare an, pe 17 noiembrie este sarbatorita Ziua Internationala a Studentilor, zi in care, de-a lungul istoriei, vocea studentilor s-a facut auzita prin demonstratiile si sacrificile lor pentru democratie, dreptate si libertate.Silviu Achim, director Casa de Cultura a Studentilor Brasov: "Prin programele noastre suntem alaturi de studentii brasoveni, astfel incat viata de student sa devina si mai frumoasa si interactiva. Pentru toti cei care vor sa isi foloseasca timpul studentiei, in mod ... citeste toata stirea