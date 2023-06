Rares Petre, proprietarul companiei Brasotrad, a inchiriat spatiul fostului restaurant cu autoservire Transilvania, de pe strada George Baritiu, urmand ca din aceasta vara sa deschida o berarie.Spatiul respectiv era in administrarea RIAL, iar pentru inchirierea acestuia s-a organizat o licitatie in cursul lunii martie. "Am facut publicitate licitatiei in Monitorul Expres, in Curierul National si pe site-ul propriu", spun reprezentantii RIAL SRL, compania care administreaza imobilul respectiv. ... citeste toata stirea