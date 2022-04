La pasapoarte, deschis pana la 18.30. Se va lucra si sambata

De la 1 aprilie, Serviciul Pasapoarte isi modifica programul de lucru cu publicul. Astfel, la primiri documente, programul va fi de luni pana vineri intre orele 8:00 si 20:00, iar sambata de la 8:00 la 16:00. La eliberarea pasapoartelor, programul va fi, in cursul saptamanii, de la 8:30 la 18:30, iar sambata de la 8:00 la 16:00. Programul va fi valabil pana in data de 30 aprilie. In luna aprilie va functiona doar serviciul din Brasov de pe strada Turnului. ... citeste toata stirea