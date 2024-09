La Periprava, in fostul lagar comunist, s-au incheiat lucrarile de cercetare arheologica. Cele 10 campanii de cercetare au durat 9 ani

Investigatiile de arheologie judiciara desfasurate in necropola detinutilor politici de la Periprava, judetul Tulcea, au fost fost finalizate. Incepand cu anul 2015, au fost organizate 10 campanii consecutive de cercetare arheologica, sub directa supraveghere si implicare a istoricului si arheologului Gheorghe Petrov. In cimitirul de la Periprava au fost ingropati detinutii politic care au murit in lagar. Chiar daca niciun schelet nu a fost identificat, iar procurorul de caz a clasat dosarul, ... citește toată știrea