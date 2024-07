La peste 1 la mie, intersectia era deja a lui

Marti, 9 iulie, in jurul orei 12:30, politistii de la Rutiera au intervenit la intersectia strazilor Filiasi si Simeria, din municipiul Brasov, la locul producerii unui incidet rutier soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autoturisme. "In urma cerectarilor efectuate a rezultat ca incidentul s-ar fi produs dupa ce, unul dintre conducatorii auto ar fi patruns in intersectia strazilor mentionate, fara a respecta ... citește toată știrea