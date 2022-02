La piata, cu suprafata declarata si "productia la hectar". Primaria Brasov vrea numai produse "made in Romania" in pietele agroalimentare din municipiu

Primaria Municipiului Brasov a lansat vineri, 18 februarie, in dezbatere publica, proiectul de hotarare privind aprobarea unui nou Regulament deorganizare a comertului in pietele publice ale municipiului Brasov. Prin acest act normativ, municipalitatea brasoveana vrea sa asigure un acces facil tuturor categoriilor de producatori din domeniul agricol, in paralel cu o verificare mai stricta a calitatii si autenticitatii produselor. In aceste conditii, primarul Brasovului, Allen Coliban, a ... citeste toata stirea