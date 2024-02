La Prejmer, taxele si impozitele se pot achita de acum si online

Locuitorii comunei Prejmer au la dispozitie, incepand de joi, 8 februarie, o aplicatie prin care isi pot achita online impozite, taxe sau amenzile dar si pentru a accesa diverse informatii si documente.Aplicatia CityOn este dedicata atat persoanelor fizice, cat si juridice si poate fi gasita sub numele de "Romania CityOn", atat in App Store, cat si in Google play.Cu ajutorul acestui instrument, ... citește toată știrea