La Rasnov, nu te pui cu "Lupu"

Un agent de politie de la Rasnov a refuzat din nou o mita consistenta. Poreclit "Lupu", pentru ca mirosul sau fin ii detecteaza pe soferii care conduc sub influenta drogurilor, politistul este celebru in zona si pentru ca este incoruptibil. In vara acestui an, agentul de a rutiera a informat politistii de la Anticoruptie ca un sofer a incercat sa-l mituiasca cu suma de 200 de euro. Duminica, 11 decembrie, la pranz, politistul a oprit un sofer de 25 de ani, din Giurgiu, care consumase atat ... citeste toata stirea