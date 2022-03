"La Rectorat" va fi un alt reper al vietii publice a Brasovului

Pana la sfarsitul anului, tot parterul cladirii Rectoratului Universitatii Transilvania Brasov, din Livada Postei, va deveni spatiu de interactiune cu comunitatea. In prezent se lucreaza inca la renovare si reamenajare, in special la fostul Studio 181, pe care conducerea Universitatii il va amenaja ca spatiu de conferinte. In partea stanga de la intrare, spatiul este acum tot al Centrului Multicultural, in vreme ce Institutul Confucius a fost mutat in partea stanga."In partea stanga, de la ... citeste toata stirea