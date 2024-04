La Reduta, in "Saptamana verde"

Din 24 pana in 26 aprilie, Centrul Cultural Reduta Brasov va organiza "Atelierele Creatorilor", pentru elevi, in cadrul programului "Saptamana verde".Pe parcursul a trei zile vor fi cate trei activitati educative, care se axeaza cu precadere pe ateliere de dans si de improvizatie privind biosfera in miscare, proiectii de filme cu tematica ecologica, ateliere de tesut educational, jocuri ecologice cu tema planeta noastra, ateliere de confectionat marionete din material reciclabile, crearea ... citește toată știrea