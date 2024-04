La Sacele s-a gasit solutia: noi locuri de veci pe mai mult de 10 hectare

Municipiul Sacele, ca si municipiul Brasov, se confrunta cu o criza a locurilor de veci in cimitire. Pentru a rezolva aceasta problema, edilii din Sacele au decis sa amenajeze un teren de 10,42 hectare, unde sacelenii sa isi poata inmormanta persoanele dragi."Ca raspuns la numeroasele solicitari de suplimentare a locurilor de veci venite din partea reprezentantilor cultelor religioase, avand in vedere imposibilitatea de extindere a cimitirelor din cartiere, am demarat procedura de infiintare ... citește toată știrea