Si colegiile brasovene si-au deschis portile pentru elevi in noul an scolar! Colegiul National Andrei Saguna este una dintre cele mai vizate unitati de invatamant din Brasov, motiv pentru care si numerosi reprezentanti ai autoritatilor au tinut sa fie prezenti aici in prima zi de scoala. "Simt o imensa bucurie ca ma aflu in fata dumneavoastra si un imens respect fata de cei care au adus acest minunat liceul la nivelul de pregatire a copiilor la care este in momentul de fata", a transmis ... citeste toata stirea