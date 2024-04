La Shakespeare Brasov castigi un weekend all-inclusive la Shakespeare Craiova

"Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute. Le puteti vedea duminica, 21 aprilie, in Piata Sfatului, de la ora 19.00, intr-un spectacol pregatit de trei actori ai Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova. Asta in cadrul Caravanei Shakespeare, al carei itinerar cuprinde 30 de orase din tara. In distributie sunt Lucian Vlasceanu, Adrian Tudor si Alexandru Gabriel Boboruta. Traducerea si adaptarea sunt semnate de Petre Bokor, scenografia ii apartine Adelinei Galiceanu, iar regia ... citește toată știrea