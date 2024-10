La Spitalul Judetean - inca un etaj, la Sanpetru - un mini-spital de psihiatrie. "Unda verde" de la Ministerul Sanatatii

Doua proiecte majore ce vizeaza dezvoltarea domeniului sanitar brasovean au primit avizul favorabil al Ministerului Sanatatii: "Reabilitare, extindere si supraetajare Corp H in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov si modernizarea acestuia" si "Construire spital de psihiatrie Sanpetru"."Cu aceste avize obtinute de la Ministerul Sanatatii avem o garantie in plus ca proiectele noastre sunt nu doar oportune, ci sunt indispensabile pentru implementarea politicii noastre vizand ... citește toată știrea