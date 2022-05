La volan, dupa un pahar sau... o damigeana. Cei prinsi de politisti au dosare penale, acum

Cei care conduc dupa ce au consumat bauturi alcoolice pot plati scump o astfel de decizie. Asa s-a intamplat in patru cazuri, in weekend, in judetul Brasov. Un barbat care conducea un autovehicul pe strada Lunga din Brasov, sambata seara, in jurul orei 21:35, avea cea mai mare alcoolemie, de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Tot donator involuntar de sange a ... citeste toata stirea