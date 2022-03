Un barbat din Fagaras si altul din Parau au fost prinsi de politisti la volan fara s detina carnete de conducere. Cei doi sunt cercetati acum pentru savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". La data de 18 martie 2022, in jurul orei 8.00, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 51 ani, care conducea un autovehicul pe DN1S, pe raza localitatii Parau. In ... citeste toata stirea