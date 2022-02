La volan, fiul fara permis, iar tatal sub influenta alcoolului, prin Recea

Politistii de la Sectia de Politie Rurala Voila au oprit in trafic, pentru control, in localitatea Recea, DC 71, la data de 21 februarie a.c., doua autovehicule, conduse de doua persoane de sex masculin, respectiv un tanar, in varsta de 22 ani si un barbat, in varsta de 52 ani. Oamenii legii au constatat ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autovehiculul condus apartine tatalui sau, respectiv barbatului, in varsta de 52 ani, pe care i l-ar fi ... citeste toata stirea