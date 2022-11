La volanul masinii care a ajuns in lac se afla un fagarasean de 41 de ani. Barbatul avea alcoolemia 0,47

Masina care a ajuns in lacul de la complexul ,,Fantanita Craiesei" apartine unui fagarasean de 41 de ani. Acesta s-a urcat la volan dupa ce consumase bauturi alcoolice si a confundat drumul cu luciul apei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit politistilor, barbatul a acrosat un gard dupa care a plonjat in lac, rasturnandu-se pe plafon."Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0.47 mg/l alcool pur. In ... citeste toata stirea