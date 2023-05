Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a castigat definitiv, in instanta, in fata OTP Bank Romania SA, in procesull de contestare a actului de control emis de ANPC, prin care institutia sanctiona banca din cauza unei practici comerciale incorecte.In cadrul unei actiuni de control tematic desfasurat in anul 2021 la OTP Bank Romania SA, echipa de comisari ANPC a constatat ca banca prezenta o oferta pentru persoane fizice cu privire la pachetul LeZero sub sloganul "Ia-ti ... citeste toata stirea