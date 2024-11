Laborator mobil de stiinta, la Dino Parc, in weekend

Micii exploratori si pasionatii de stiinta sunt asteptati, in weekend, sa incerce diverse experimente... printre dinozauri. Concret, in 9 si 10 noiembrie, un laborator de stiinta mobil va functiona in cadrul Dino Parc Rasnov, care va marca astfel Ziua Mondiala a Stiintei, si in care copiii vor avea parte de experimente si demonstratii. Mai mult, copiii vor invata lucruri noi despre lumea din jur, precum povestea descoperirii oxigenului, ... citește toată știrea