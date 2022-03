Laboratorul mobil a ajuns la Politia Brasov

Ajutor important pentru politistii de la Rutiera! 45 de laboratoare mobile ii vor ajuta pe agentii din toata tara sa faca educatie rutiera, atat in randul soferilor, cat si al pietonilor si chiar al copiilor. Unul din laboratoare a ajuns si la Brasov, unde va ajuta in caravanele educative care isi propun reducerea numarului de accidente rutiere."Autospecialele vor avea dotari tehnice si expozitionale menite sa sustina activitatea politistilor rutieri, in campaniile pentru cresterea gradului ... citeste toata stirea