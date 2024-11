Lacul de acumulare de la Voila, colmatat in proportie de 88,48%

Realizata in a doua jumatate a anilor '80, amenajarea hidroelectrica de la Voila necesita ample lucrari de punere in siguranta, dupa ce lacul de acumulare care deserveste centrala hidroelectrica este colmatat in proportie de 88,48%. Deocamdata, proiectul este in etapa documentatiilor, administratorul amenajarii, Hidroelectrica semnand un contract cu firma bucuresteana STSDA SRL pentru realizarea expertizei tehnice si a documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventie (DALI), necesare ... citește toată știrea