Lacul de acumulare de la Voila, plin cu mal

Data in folosinta in anul 1989, cea mai "tanara" hidrocentrala de pe raul Olt, dintre Sibiu si Fagaras, cea de la Voila, are probleme cu lacul de acumulare. Problema a fost prezentata marti, 27 februarie, de Odiviu Spatari, directorul Sucursalei Hidrocentrale Sebes a Hidroelectrica SA, la Prefectura Brasov.Amenajarea Voila a fost pusa in functiune in scopul producerii energiei electrice, dar si in cel de a asigura reglarea debitelor de apa in cazul producerii unor viituri.In acest moment, a ... citește toată știrea