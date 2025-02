Lacul de acumulare din Poiana Brasov, aproape gol. Primaria Brasov a anuntat ca pomparea apei va incepe dupa incalzirea vremii

Acumularea Ruia din Poiana Brasov, din care sunt alimentate turnurile si lanciile care produc zapada artificiala este aproape goala. Astfel, potrivit Primariei Brasov, in 5 februarie, gradul de umplere a lacului era de 15%. "Dupa ce cresc temperaturile, reincepem pomparea apei in lac", au anuntat reprezentantii Primariei Brasov.Pe de alta parte, conform anuntului Primariei Brasov, marti continua sa se produca zapada artificiala pe partiile din masivul Postavarul, in special in zona inferioara ... citește toată știrea