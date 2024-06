Lacurile din Noua si din Poiana Brasov, dragate pe 98.000 de lei

Lacurile de agrement Noua si din Poiana Brasov sunt in administrarea Primariei, iar de o buna bucata de vreme luciul de apa al acestora nu a mai fost curatat, astfel ca vegetatia a reinceput sa isi faca de cap si, probabil, au inceput sa mai "creasca" pe fundul apei si unele deseuri. Acum, reprezentantii Primariei vor sa deruleze actiuni de igienizare a acestora, care sa se deruleze in perioada iunie - septembrie.In acest sens, este in curs de negociere cu o intreprindere familiala din Brasov, ... citește toată știrea