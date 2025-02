Lansare de carte, autor Ovidiu Oana Parau. Volumul este dedicat fostului profesr si director Remus Popovici de la CN ,,Radu Negru" din Fagaras

Un nou volum de carte a fost lansat miercuri, 12 februarie a.c. sub semnatura prof. Ovidiu Oana Parau. Autorul a ales pentru acest eveniment cultural CN ,,Radu Negru" din Fagaras, acolo unde a absolvit, in urma cu ani, studiile liceale. Volumul de poezii este dedicat fostului profesor si director al liceului Remus Popovici.,,Astazi, 12 februarie 2025, am lansat la Fagaras volumul ,,TERTII MILLENNII CARMINA". Audienta a fost formata din cca 70 elevi si dascali de la Colegiul National "RADU ... citește toată știrea