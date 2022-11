Lanturi pe Tampa

Chiar daca este considerat un traseu usor, ce poate fi parcurs aproape de oricine, "Drumul serpentinelor" de pe Tampa le-a dat destule batai de cap salvamontistilor brasoveni, care, nu de putine ori au fost pusi in situatia de recupera de pe poteca persoane accidentate.Pentru a se mai reduce numarul de accidente, recent, in doua zone cu risc mai mare de accidente de pe traseu au fost montate lanturi, de care sa se tina turistii. Acestea sunt utile in special in special cand piatra este uda ... citeste toata stirea