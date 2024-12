Lapovita si ninsoare in intreaga tara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 5 decembrie, o informare de ninsori, polei si intensificari ale vantului, valabila in intreaga tara, pana sambata.Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 decembrie, ora 22:00 - 7 decembrie, ora 18:00, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Vor predomina ploile, insa pentru noaptea de joi spre vineri (5/6 decembrie) si in dimineata zilei de vineri, in nordul Olteniei si al Munteniei, in sudul si estul ... citește toată știrea