Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 2 Politie au reusit prinderea unei persoane banuite de comiterea unui furt din magazin.Astfel, in cursul lunii martie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta la acel moment ar fi sustras un laptop dintr-un magazin, cauzand un prejudiciu in valoare de 4 300 de lei.Cercetarile efectuate in cauza de catre politisti au dus la identificarea autorului comiterii furtului, ... citeste toata stirea