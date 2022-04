Largirea strazii spre noul spital al Brasovului va costa 218 milioane de lei

Primaria Brasov a demarat inca de acum doi ani procedurile pentru modernizarea si largirea strazii Institutului pentru a asigura o infrastructura rutiera corespunzatoare spre viitorul spital regional, precum si legatura cu centura municipiului.Proiectantul, firma Prinfo SRL, a devenit partea de proiectare tehnica, astfel ca in prezent sunt in curs de obtinere avizele necesare autorizarii lucrarilor. In acest sens, recent, a fost depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov documentatia ... citeste toata stirea