Miercuri, 6 septembrie, in jurul orei 18.30, politistii au oprit in trafic un autovehicul, care circula pe strada Morii din comuna Sanpetru, la volanul fiind identificat un barbat, de 45 de ani, care nu a putut face dovada detinerii unui permis de conducere.Drept urmare, politistii au procedat la efectuarea de verificari in bazele de date apartinand Politiei Romane, ocazie cu care s-a stabilit ca acesta nu ... citeste toata stirea