Lasconi vrea ca o parte din cotizatia la sanatate sa mearga la o asigurare privata

Candidata USR la presedintia Romaniei, Elena Lasconi, sustine ca ar trebui ca o parte din banii cotizati de fiecare asigurat la fondul pentru sanatate sa fie directionati catre o asigurare privata."O alta chestiune care este foarte importanta si la care tin foarte mult: toata lumea plateste bani la Casa de Asigurari de Sanatate. Mie mi se pare anormal ca tu sa nu poti sa-ti alegi locul in care sa fii tratat. Sa nu mai ajungi in spitalele de stat in care sa fi tratat cu dispret, lipsa de ... citește toată știrea