Laszlo Borbely: In Romania, avem o noua meserie. Suntem primii in Europa cu acest tip de ocupatie

Romania are o noua meserie - expert in dezvoltare durabila -, tara noastra fiind prima in Europa care are acest tip de ocupatie, a declarat, marti, Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila.Laszlo Borbely spune ca meseria de expert in dezvoltare durabila a fost certificata, iar pana in anul 2026 vom avea 2.000 de astfel de experti.Totodata, el sustine ca Romania este prima tara din Europa care are o asemenea meserie."Avem o rata de ocupare a fortei de ... citeste toata stirea