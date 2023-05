O femeie care a nascut in urma cu cateva zile a fost recuperata sambata, 20 mai, de pe Varful Omu de salvamontisti. Lehuza a urcat acolo impreuna cu alte trei persoane, fara ca vreuna dintre ele sa fie echipata de munte, potrivit Salvamont. Cei patru turisti erau din Valcea si aveau pantofi sport si hanorace subtiri, in conditiile in care drumul spre Varful Omu este in continuare acoperit cu zapada. Femeia, care nascuse de curand, era foarte aproape sa intre in hipotermie, asa ca grupul a ... citeste toata stirea