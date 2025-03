Le-a luat foc masina in mers: n-a mai ramas nimic din ea

Traficul a fost blocat luni, 3 martie, in centrul Brasovului, dupa ce o masina a luat foc langa Poarta Schei, in cursul diminetii. "Am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un autoturism in Centrul Istoric al Brasovului, zona Poarta Schei. La fata locului au intervenit de urgenta doua autospeciale de stingere, echipajele actionand ... citește toată știrea