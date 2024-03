Le-a luat foc restaurantul. Incendiu la doi pasi de benzinarie

Un incendiu a avut loc in noaptea de luni spre marti, 11/12 martie, la un restaurant de pe strada 13 Decembrie din Brasov. Flacarile au izbucnit cu putere la restaurantul care se afla la numai cateva zeci de metri de o benzinarie, iar vantul punea in pericol si cladirile din jur."In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00:30, am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un restaurant din municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si un ... citește toată știrea