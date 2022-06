Le-a tot "impins" bani pana a fost arestat

Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov - Politia Orasului Ghimbav, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane din Bucuresti, in varsta de 36 de ani, dupa ce a oferit o suma de bani cu titlu de mita unui echipaj de politie rutiera din cadrul I.P.J. Brasov pentru ca acesta sa nu-si indeplineasca ... citeste toata stirea