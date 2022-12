Le-a venit condamnarea: Doi traficanti de droguri din Victoria si Feldioara, incarcerati la Codlea

La data de 15 decembrie, politisti din cadrul Politiei Orasului Victoria au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Tribunalul Brasov, pe numele unui barbat, in varsta de 33 ani, prin care acesta este condamnat la o pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc in forma continuata si efectuarea, in mod ilegal, de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive.La aceeasi data, ... citeste toata stirea