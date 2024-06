Le-am dat "Patriot"-ul

Decizie importanta in sedinta CSAT de joi, 20 iunie: Romania doneaza Ucrainei un sistem Patriot, insa cu conditia ca tara noastra sa negocieze obtinerea unui sistem similar. Romania are in dotare 4 sisteme Patriot, dintre care doua sunt operationale. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a multumit ieri Romaniei si a explicat cat de important este ca sa aiba mijloacele necesare pentru a face fata Rusiei."Punand capat terorii rusesti acum, Ucraina previne o potentiala agresiune impotriva ... citește toată știrea